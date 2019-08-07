Fatih Terim'den kadro sürprizi! Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ankara Eryaman Stadı'nda bu akşam saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç öncesi son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Akhisarspor karşısındaki 11'i...
07.08.2019 10:32
- Son Güncelleme: 07.08.2019 10:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, bu akşam başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.
Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i: