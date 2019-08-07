Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Son şampiyon Galatasaray'da sıcak saatler... Takımdaki akıbeti merak konusu olan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Senegalli oyuncunun yeni adresi netlik kazandı. Galatasaray, Diagne'nin lisansını yenilemedi. Golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

07.08.2019 16:03 - Son Güncelleme: 07.08.2019 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





