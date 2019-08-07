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Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Son şampiyon Galatasaray'da sıcak saatler... Takımdaki akıbeti merak konusu olan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Senegalli oyuncunun yeni adresi netlik kazandı. Galatasaray, Diagne'nin lisansını yenilemedi. Golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

07.08.2019 16:03 - Son Güncelleme: 07.08.2019 16:23
Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Falcao'nun transferi an meselesi.

GALATASARAYLILARI ÇILDIRTAN FALCAO AÇIKLAMASI

Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, dün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Bırakın da Falcao'yu alıp geleyim" sözleri transferin bittiği yönünde yorumlandı.

Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken Diagne'nin geleceği de merak konusuydu.

Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...

Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu transferde zarar etmek istemiyordu.

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