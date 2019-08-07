Diagne'nin Galatasaray macerası sonra erdi! İşte yeni takımı...
Son şampiyon Galatasaray'da sıcak saatler... Takımdaki akıbeti merak konusu olan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Senegalli oyuncunun yeni adresi netlik kazandı. Galatasaray, Diagne'nin lisansını yenilemedi. Golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
07.08.2019 16:03
- Son Güncelleme: 07.08.2019 16:23
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Falcao'nun transferi an meselesi.
GALATASARAYLILARI ÇILDIRTAN FALCAO AÇIKLAMASI
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