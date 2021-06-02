Fenerbahçe'de tarihi değişim! Hoca adayıyla ilk temas kuruldu
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı yıllardır kazanamayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi. Dün Başkan Ali Koç tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda yola Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceği duyuruldu. Yabancı bir hoca ile çalışacağını açıklayan Koç'un sözleri sonrası gözler sarı-lacivertli ekibin hoca adaylarına çevrildi. İlk gelen bilgilere göre Fenerbahçe 2 hoca adayıyla temas kurdu. İşte detaylar...
"EMRE BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"
Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.
Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.
Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçeliler'in beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor.