Başkan Erdoğan Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Celen'in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.
02.06.2021 20:06
- Son Güncelleme: 02.06.2021 20:06