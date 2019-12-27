Fenerbahçe'de sular durulmuyor! İşte Ali Koç ve Ersun Yanal gerçeği...

Türkiye gazetesinin haberine göre hoca, maç sonrası Emre ve Comolli'yle birlikte geçtiği basın toplantısında çark ederek "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek" derken yazılı açıklama yapacağını söyledi.