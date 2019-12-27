Fenerbahçe'de sular durulmuyor! İşte Ali Koç ve Ersun Yanal gerçeği...
Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal yaptığı açıklamalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. 'İstifa' sinyalleri veren Ersun Yanal ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında soğuk rüzgar estiği ortaya çıkmıştı. Bu krizin perde arkası ortaya çıktı. İşte Ersun Yanal'ın "Hocasız takım kazandı" sözlerinin asıl nedeni ve yaşanılan psikolojik savaş...
27.12.2019 15:27
- Son Güncelleme: 27.12.2019 15:27
Fenerbahçe, evinde çıktığı Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı ancak Ersun Yanal'ın açıklamaları, skorun önüne geçti.
Yanal, derbi zaferini yorumlaması umuduyla kendisine uzatılan yayıncı kuruluş mikrofonuna "Birçok mevkiinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı" ifadesiyle seyredenleri şoke etti.
Soru almayacağını belirten Yanal "Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" dedi.
Türkiye gazetesinin haberine göre hoca, maç sonrası Emre ve Comolli'yle birlikte geçtiği basın toplantısında çark ederek "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek" derken yazılı açıklama yapacağını söyledi.
Yanal'ın açıklamaları aslında, Sivas'ta soyunma odasına inip "Bu takım hocasız da bu kadar puan toplardı" diyen Başkan Ali Koç'a bir göndermeydi.