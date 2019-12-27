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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde yenerek zirve mücadelesine yeniden tutunan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Ligin ikinci yarısına yeni bir kadro ile girerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedefin stoper transferi olduğu iddia edildi. Bu mevki için Yanal'ın takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Fenerbahçe forması giymiş eski bir yıldıza yeniden sarı-lacivertli forma giydirmek için çalışma başlattı.

27.12.2019 19:41 - Son Güncelleme: 27.12.2019 19:41
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon stoper konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ersun Yanal geçen sezon devre arasında Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı transfer etmiş bu sezon başında ise Zanka ve Adil Rami takıma dahil olmuştu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Fenerbahçe'de bu transferlere rağmen orta saha orijinli Jailson ve Luis Gustavo da bu bölgede oynadı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Ersun Yanal bu sezon en çok Zanka - Jailson ve Zanka - Serdar Aziz ikilisi ile maça çıktı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Stoper bölgesinde ilk 11'de 6 kez Zanka - Jailson, 6 kez Zanka - Serdar Aziz oynadı. Bu sezon bir kez stoper bölgesinde Zanka - Rami, iki kez Sadık - Serdar, bir kez Jailson - Serdar ikilisi sahaya çıktı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Ersun Yanal, zaman zaman maç içinde Luiz Gustavo'yu da stoepr bölgesinde kullandı. Bireysel olarak enç ok maça çıkan stoper ise Zanka oldu.

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