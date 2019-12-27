Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor
Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde yenerek zirve mücadelesine yeniden tutunan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Ligin ikinci yarısına yeni bir kadro ile girerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedefin stoper transferi olduğu iddia edildi. Bu mevki için Yanal'ın takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Fenerbahçe forması giymiş eski bir yıldıza yeniden sarı-lacivertli forma giydirmek için çalışma başlattı.
27.12.2019 19:41
- Son Güncelleme: 27.12.2019 19:41
DİĞER GALERİLER