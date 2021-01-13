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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo zengiliğiyle de manşetleri süslüyor malumunuz. Çiftin taktıkları mücevherlerin fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki bu takılar pek çok kişinin bir arada göremeyeceği miktarda paraları temsil ediyor.

13.01.2021 16:27 - Son Güncelleme: 13.01.2021 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





