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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo zengiliğiyle de manşetleri süslüyor malumunuz. Çiftin taktıkları mücevherlerin fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki bu takılar pek çok kişinin bir arada göremeyeceği miktarda paraları temsil ediyor.

13.01.2021 16:27 - Son Güncelleme: 13.01.2021 16:38
Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sahada sergilediği futbolun dışında özel hayatıyla da tüm dünyada yakından takip ediliyor. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, pahalı mücevherlere olan sevgilerini gösterdikleri Orta Doğu'daki Dubai Globe Futbol Ödülleri'ne konuk oldular.

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

Yüzyılın futbolcusu ödülünü Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo aldığı ödül kadar taktığı aksesuarlarla da gündeme geldi. Eşi Gergina Rodriguez ile birlikte aldıkları pahalı pırlanta mücevherler o geceye damga vurdu. 35 yaşındaki Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü kabul ederken gözler onda değil 600.000 sterlin değerindeki pırlantasındaydı.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

Geçen eylül ayında, 26 yaşındaki Georgina'ya 615.000 sterlin değerinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir nişan yüzüğü hediye edildi.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

Mücevher koleksiyonlarının en az 2.6 milyon sterlin değerinde olduğu düşünülüyor. İşte o parçalardan bazıları…

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov

1.2 MİLYON DEĞERİNDE SAAT

2018'de Şampiyonlar Ligi'nde yapılan bir basın toplantısında 1.2 milyon sterlin değerindeki elmas kaplı Franck Muller marka saat taktı. Bu saat 424 parlak beyaz elmasla kaplı.

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