Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile ışıl ışıl parlıyorlar! Saha şov saha dışında da şov
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo zengiliğiyle de manşetleri süslüyor malumunuz. Çiftin taktıkları mücevherlerin fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki bu takılar pek çok kişinin bir arada göremeyeceği miktarda paraları temsil ediyor.
Yüzyılın futbolcusu ödülünü Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo aldığı ödül kadar taktığı aksesuarlarla da gündeme geldi. Eşi Gergina Rodriguez ile birlikte aldıkları pahalı pırlanta mücevherler o geceye damga vurdu. 35 yaşındaki Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü kabul ederken gözler onda değil 600.000 sterlin değerindeki pırlantasındaydı.