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Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Süper Lig'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, gol yollarında etkisiz olunması nedeniyle golcü transferi istedi. Sezon sonunda ligde en az 30 gol atacak bir forvet almayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu'nun verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarına başladı. İşte detaylar..

09.04.2021 09:31 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:31
Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Yaptığı 18 transfer ile de bunu gösteren sarı lacivertlilerde özellikle gelen forvet oyuncuları eleştiri oklarından kurtulamadı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde 30 haftada 54 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Sezon başında takıma katılan Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam, bu 54 golün sadece 14'ünü atabildi.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! İşte Emre Belözoğlu'nun forvet listesi

Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe, gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor.