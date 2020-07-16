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Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

Transfer döneminin açılmasıyla adı transfer haberleri içerisinde en çok geçen isimlerden biri Dorukhan Toköz oldu. Beşiktaş'la ipleri kopma noktasına geldiği iddia edilen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialara menajerinden yanıt gecikmezken, Beşiktaş cephesi köşeye sıkıştı. Öte yandan Dorukhan'a bir talip daha çıktı. İşte Dorukhan Toköz transferinden yaşanan son dakika gelişmeleri.

16.07.2020 16:41 - Son Güncelleme: 16.07.2020 16:41
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'taki geleceği merak edilen genç yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Dorukhan Toköz'ün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı...

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Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'la olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Dorukhan Toköz için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

3 YILLIK İMZA
Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezon başında 350 bin avro maaş karşılığında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı.

Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

ZAM TALEP ETTİ
Sergilediği performansla kısa süre içerisinde milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, kontratının bitimine 1 yıl kala zam talep etti.

Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Genç oyuncu yıllık 1 milyon avro garanti ücret isterken, Beşiktaş yönetiminden gelen yanıt şok etkisi yarattı. Yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'a 650 bin avro teklif etti ve taraftarlar arasında ipler kopma noktasına geldi.

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