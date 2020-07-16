Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri
Transfer döneminin açılmasıyla adı transfer haberleri içerisinde en çok geçen isimlerden biri Dorukhan Toköz oldu. Beşiktaş'la ipleri kopma noktasına geldiği iddia edilen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialara menajerinden yanıt gecikmezken, Beşiktaş cephesi köşeye sıkıştı. Öte yandan Dorukhan'a bir talip daha çıktı. İşte Dorukhan Toköz transferinden yaşanan son dakika gelişmeleri.
16.07.2020 16:41
- Son Güncelleme: 16.07.2020 16:41
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