Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlk açıklama.... Beşiktaş transfer haberleri

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Genç oyuncu yıllık 1 milyon avro garanti ücret isterken, Beşiktaş yönetiminden gelen yanıt şok etkisi yarattı. Yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'a 650 bin avro teklif etti ve taraftarlar arasında ipler kopma noktasına geldi.