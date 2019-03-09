Beşiktaş yeni hoca ile ilk teması kurdu ama ters köşe yaptı!
Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi ile teknik direktör arayışları başladı. Beşiktaş'ın hoca adayları listesinde oldukça ters köşe isimler bulunurken öte yandan ilk temas sağlandı.
09.03.2019 11:45
- Son Güncelleme: 09.03.2019 11:53
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar da büyük bir merak içindeyken sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları ve resmi görüşme yapılan o isim...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını geçtiğimiz hafta ayıran Mehmet Özdilek kulislerde konuşulan isimlerden...
Beşiktaş'ta adaylardan biri ise "Feda" döneminin hocası olan ve Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samet Aybaba. Tecrübeli teknik adamla ilgili net bir şey henüz yok.
Rıza Çalımbay da Beşiktaş yönetiminde yer alan isimlerin çoğunun istediği bir teknik direktör. Ancak Çalımbay ile resmi bir temas kurulmadı.
Alanyaspor'u düşme hattından alıp orta sıralara taşıyan Sergen Yalçın da en güçlü adaylardan. Bu konudaki sessizliğini koruyan Sergen Yalçın'ın gelecek teklife sıcak baktığı öğrenildi.