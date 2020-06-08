Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu kiralanıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli bir haber geldi. Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Napoli'nin kadroda düşünmediği yıldız bir ismi kiralık olarak sarı-lacivertli ekibe getirebileceğini yönetime iletti.
08.06.2020 09:16
- Son Güncelleme: 08.06.2020 09:16
Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.
Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...
Fotomaç'ın haberine göre yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.