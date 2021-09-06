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Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine sayılı bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemine Fabricio Bustos'u aldı. Kanarya'nın yıldız futbolcu için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar...

06.09.2021 19:49 - Son Güncelleme: 06.09.2021 19:57
Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

Fenerbahçe'nin sağ ve sol beke transfer yapması gündemde...

Vitor Pereira'nın iki transferi daha bitirerek transfere nokta koyması beklenirken yedek forvet için de yoklama yapılıyor. Fenerbahçe'nin Crespo'dan sonra 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

BUSTOS'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

"FENERBAHÇE İÇİN HEYECANLANDIM"

ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

"YAŞANANLAR ÇOK GARİP GELDİ"
Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

"BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ONLAR DAHA İYİ BİLİR"

Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden nihayet erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imzalı bir cevap verdi.

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