Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....

"YAŞANANLAR ÇOK GARİP GELDİ"

Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.