Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Fabricio Bustos harekatı....
Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine sayılı bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemine Fabricio Bustos'u aldı. Kanarya'nın yıldız futbolcu için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Fenerbahçe'nin sağ ve sol beke transfer yapması gündemde...
Vitor Pereira'nın iki transferi daha bitirerek transfere nokta koyması beklenirken yedek forvet için de yoklama yapılıyor. Fenerbahçe'nin Crespo'dan sonra 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.
BUSTOS'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
"BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ONLAR DAHA İYİ BİLİR"
Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden nihayet erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imzalı bir cevap verdi.