Almanlar Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını böyle gördü: Dortmund Beşiktaş'ı dağıttı
Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmada rakibine 5-0'lık skorla boyun eğen siyah-beyazlı temsilcimiz, 6 maç sonunda gruptan puan alamadan elendi. Karşılaşmanın ardından Alman basını maçı manşetlere taşıdı. İşte Alman basınında Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı yansımaları...
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
Alman ekibi, 29. dakikada Malen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2'de Dortmund penaltı kazanırken; Fransız hakem François Letexier, Welinton'a kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Reus skoru 2-0'a getirdi.
GALİBİYET VE PUANSIZ VEDA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve grubunu puansız tamamladı. Gruptaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ajax'a 2-0 ve 2-1, Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 skorlarla mağlup olmuştu.
ALMANLAR BÖYLE GÖRDÜ
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre Borussia Dortmund'un BeşiktaşI 5-0 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...