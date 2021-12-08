Almanlar Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını böyle gördü: Dortmund Beşiktaş’ı dağıttı

GALİBİYET VE PUANSIZ VEDA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve grubunu puansız tamamladı. Gruptaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ajax'a 2-0 ve 2-1, Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 skorlarla mağlup olmuştu.