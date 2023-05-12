Galatasaray'da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, 5 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, bir isme ise özel bir teklif yapıldı. İşte detaylar...
12.05.2023 11:23 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:23
Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.
5 puanlık farkla bitime 4 hafta kala rakiplerinin önünde lider olarak yer alan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesini düşünerek hemen harekete geçecek.