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Galatasaray'da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, 5 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, bir isme ise özel bir teklif yapıldı. İşte detaylar...

12.05.2023 11:23 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:23
Galatasaray’da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

Sarı-kırmızılılarda ligin bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray’da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

Bu sezon yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Galatasaray’da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

5 puanlık farkla bitime 4 hafta kala rakiplerinin önünde lider olarak yer alan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesini düşünerek hemen harekete geçecek.

Galatasaray’da 5 ayrılık! Bir isme özel teklif

Galatasaray için transfer görüşmeleri kadar kadrodaki yıldızlarını elinde tutmak daha zor olacak.

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