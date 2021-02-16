Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha değişti! 16 Şubat 2021 güncel İddaa şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. 25'inci hafta karşılaşmaları geride kalırken, zirvede işler iyice kızıştı. İlk 4'te bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor hata yapmayarak 3'er puanı cebine koydu ve zirve yarışını sürdürdü. Kritik hafta sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte 16 Şubat 2021 güncel şampiyonluk oranları...