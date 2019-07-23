Fenerbahçe'de Rodrigues depremi! UEFA inceleme...

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Arap yetkililer tarafından incelenen transferle ilgili, Al Ittihad Başkanı açıklama yaptı. Açıklamasında Fenerbahçe'yi yalanlayan Anamar bin Abdullah Al-Haili, Fenerbahçe'nin kasasından bu transfer için yüklü bir bedel çıktığını söyledi.

23.07.2019 09:45 - Son Güncelleme: 23.07.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





