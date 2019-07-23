Fenerbahçe'de Rodrigues depremi! UEFA inceleme...
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Arap yetkililer tarafından incelenen transferle ilgili, Al Ittihad Başkanı açıklama yaptı. Açıklamasında Fenerbahçe'yi yalanlayan Anamar bin Abdullah Al-Haili, Fenerbahçe'nin kasasından bu transfer için yüklü bir bedel çıktığını söyledi.
23.07.2019 09:45
- Son Güncelleme: 23.07.2019 09:45
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline gelmişti.
Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;
"NASIL ÜCRETSiZ VERiRSiNiZ!"
"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.
Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60'ına yakın kısmını karşılarsınız!