Fenerbahçeli Eljif Elmas tarihe adını yazdırdı (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.

Elmas, Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci futbolcu olarak ön plana çıktı. Peki listenin zirvesinde kim var?