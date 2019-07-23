Fenerbahçeli Eljif Elmas tarihe adını yazdırdı (Türkiye'nin en pahalı transferleri)
Sezonun sona ermesi ve transfer döneminin açılmasıyla Süper Lig takımlarının yapacağı transferler merakla izleniyor... Transferi sezonunun en flaş transferlerinden birine Fenerbahçe imzasını attı. 19 yaşındaki genç yıldız Eljif Elmas Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu. Listenin birinci sırasında kim var dersiniz? İşte Türkiye'nin en pahalı transferleri...
23.07.2019 11:26
- Son Güncelleme: 23.07.2019 11:26
Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.
Elmas, Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci futbolcu olarak ön plana çıktı. Peki listenin zirvesinde kim var?
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