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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli takımda futbolculuğu bırakarak sportif direktör olmak isteyen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamanın Rizespor maçı sonrasında yapılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

10.09.2020 11:20 - Son Güncelleme: 16.09.2020 23:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





