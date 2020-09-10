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Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

Süper Lig'de geri bıraktığı 2 sezon kara bir tablo çizen Fenerbahçe, yeni sezonda bu kötü görüntünün dışına çıkmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek için transfer döneminde gözünü kararttı. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gözü kulağı şimdi Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasında.

10.09.2020 12:03 - Son Güncelleme: 10.09.2020 12:03
Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

Fenerbahçe'de harcama limiti ve yeni yapılandırma anlaşması konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmaması endişe yarattı.

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Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

Sezonun ilk maçını Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak sarı-lacivertlilerde bu yaz yapılan 11 yeni transferin lisansı henüz çıkarılabilmiş değil.

Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

OZAN, DIRAR VE TOLGA DA OYNAMAYABİLİR!
Fenerbahçe gün içerisinde limitini artıramazsa geçen sezon kadrosunda olmasına rağmen Nabil Dirar, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Allahyar'ı da yeni sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Rizespor maçında oynatamayacak.

Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

BULUT'UN A VE B PLANI HAZIR
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Erol Bulut, limit kıskacında oynatabileceği oyunculardan kadro yapmaya çalışıyor. Son ana kadar yönetimden müjdeli haberi bekleyecek olan Bulut, A ve B planı olarak elinde iki kadro oluşturmuş durumda. Lisanslar alınırsa Rize'de A planı uygulanacak.

Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

İşte Erol Bulut'un A planına göre sahaya süreceği 11: Altay, Caner, Lemos, Zanka, Gökhan, Gustavo, Ozan, Thiam, Deniz, Sinan, Frey.

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