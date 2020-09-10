Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...
Süper Lig'de geri bıraktığı 2 sezon kara bir tablo çizen Fenerbahçe, yeni sezonda bu kötü görüntünün dışına çıkmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek için transfer döneminde gözünü kararttı. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gözü kulağı şimdi Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasında.
BULUT'UN A VE B PLANI HAZIR
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Erol Bulut, limit kıskacında oynatabileceği oyunculardan kadro yapmaya çalışıyor. Son ana kadar yönetimden müjdeli haberi bekleyecek olan Bulut, A ve B planı olarak elinde iki kadro oluşturmuş durumda. Lisanslar alınırsa Rize'de A planı uygulanacak.