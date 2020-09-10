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Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklandı ama! 15 futbolcuya şimdi ne olacak? Erol Bulut...

Süper Lig'de geri bıraktığı 2 sezon kara bir tablo çizen Fenerbahçe, yeni sezonda bu kötü görüntünün dışına çıkmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek için transfer döneminde gözünü kararttı. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gözü kulağı şimdi Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasında.

10.09.2020 12:03 - Son Güncelleme: 10.09.2020 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





