Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Transfer dönemine hızlı başlayan ve dün iki ismi birden kadrosuna katan Galatasaray'da, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in ardından yolların ayrılacağı diğer isimler de belli oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe, 09:39:40 Güncelleme: 09:40:23
Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde bekleneni sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları aralıksız devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılıyor.

Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in satılmasının ardından yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yapılan görüşme sonrası milli futbolcu Serdar Aziz ile görüşülmüş ve kendisine kulüp bulunması istenmişti.

Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok hakkında da rapor hazırlayarak takımdan gönderilmesini istemişti. Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı ekipte yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Sarı-Kırmızılı ekipte, bir süredir Arap kulüplerinden teklifler alan Maicon ile Belhanda'nın, bu ay içinde takımdan ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

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