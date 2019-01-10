Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler
Transfer dönemine hızlı başlayan ve dün iki ismi birden kadrosuna katan Galatasaray'da, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in ardından yolların ayrılacağı diğer isimler de belli oldu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 09:39:40
Güncelleme: 09:40:23
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde bekleneni sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları aralıksız devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılıyor.
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in satılmasının ardından yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yapılan görüşme sonrası milli futbolcu Serdar Aziz ile görüşülmüş ve kendisine kulüp bulunması istenmişti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok hakkında da rapor hazırlayarak takımdan gönderilmesini istemişti. Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı ekipte yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte, bir süredir Arap kulüplerinden teklifler alan Maicon ile Belhanda'nın, bu ay içinde takımdan ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.