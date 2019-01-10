Fatih Terim'den büyük neşter! İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı isimler

Transfer dönemine hızlı başlayan ve dün iki ismi birden kadrosuna katan Galatasaray'da, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in ardından yolların ayrılacağı diğer isimler de belli oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe, 09:39:40 Güncelleme: 09:40:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





