RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Ozan Tufan, Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla alkış topladı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı maçta sahada basmadık yer bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu kariyer rekorunu kırdı.

19.04.2021 10:14 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla göz doldurdu.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

Mücadeleyi 2-1 galip tamamlayan sarı-lacivertlilerde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asistle farkını konuşturdu.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

KARİYER REKORUNU KIRDI!
Sezonun formda ismi Ozan Tufan, Szalai ve Pelkas'a yaptığı servisler sonrası asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

Ozan Tufan, Süper Lig'deki 9 asistinin yanında attığı 5 golle takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kariyer rekoru!

Sarı-lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Rusya ekiplerinin radarında bulunuyor.