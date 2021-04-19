Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!
Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 ile geçerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na tepkisi maçın önüne geçti. Oyundan çıkarıldığı sırada Emre Belözoğlu'na tepki gösteren Caner Erkin'in hareketiyle ilgili maç sonrası genç çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.
19.04.2021 10:01
- Son Güncelleme: 19.04.2021 10:01
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Önemli bir 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ispatladı.
Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Kanarya'da Caner Erkin, Başakşehir'in Başakşehir maçındaki hareketi olay oldu.
Deneyimli sol bek, oyundan alınmasının ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.
Belözoğlu'nun 61. dakikada Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oyuna alması milli sol bekin moralini bozdu.