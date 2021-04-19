RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 ile geçerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na tepkisi maçın önüne geçti. Oyundan çıkarıldığı sırada Emre Belözoğlu'na tepki gösteren Caner Erkin'in hareketiyle ilgili maç sonrası genç çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.

19.04.2021 10:01 - Son Güncelleme: 19.04.2021 10:01
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Önemli bir 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ispatladı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Kanarya'da Caner Erkin, Başakşehir'in Başakşehir maçındaki hareketi olay oldu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Deneyimli sol bek, oyundan alınmasının ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

Belözoğlu'nun 61. dakikada Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oyuna alması milli sol bekin moralini bozdu.