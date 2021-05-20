Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz'e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.