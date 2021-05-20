Vav TV İzle

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan hayali gerçek oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının Alanyaspor döneminde Ozan'a flaş bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Öte yandan geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk kutlamasında çaldırdığı şarkı sonrası Fenerbahçe'ye transfer söylentileri yeniden alevlendi.

20.05.2021 09:43 - Son Güncelleme: 20.05.2021 10:02
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi.Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

SEZEN AKSU GÖNDERMESİ

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Yeni sezonda Fenerbahçe'de en büyük değişiklik orta sahada gerçekleşecek. Sarı lacivertlilerde Gustavo ile yollar ayrımına gidilecek. Bununla birlikte orta sahada Dorukhan Toköz takıma katılacak.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi

Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz'e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.