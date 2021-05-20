Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Tavsiyeyi Sergen Yalçın verdi
Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan hayali gerçek oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının Alanyaspor döneminde Ozan'a flaş bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Öte yandan geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk kutlamasında çaldırdığı şarkı sonrası Fenerbahçe'ye transfer söylentileri yeniden alevlendi.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.