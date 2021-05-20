Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın arkasından 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon orta saha rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip bu kez işi sıkı tutma kararı aldı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha için Brezilyalı yıldız ile temas kurdu. İşte detaylar...

20.05.2021 09:35 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





