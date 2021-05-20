Vav TV İzle

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın arkasından 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon orta saha rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip bu kez işi sıkı tutma kararı aldı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha için Brezilyalı yıldız ile temas kurdu. İşte detaylar...

20.05.2021 09:35 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:36
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarı kırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, Felipe Anderson bulunuyor.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

3 Sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Anderson, Portekiz'de de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

West Ham'ın kadroda Anderson'u düşünmediği bilgisini alan sarı-kırmızılı yönetimin nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu

Anderson'un West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde çalışıldığı öğrenildi.