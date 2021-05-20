Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldızla temas kuruldu
Spor Toto Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın arkasından 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon orta saha rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip bu kez işi sıkı tutma kararı aldı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha için Brezilyalı yıldız ile temas kurdu. İşte detaylar...
20.05.2021 09:35
- Son Güncelleme: 20.05.2021 09:36
Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarı kırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.
Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, Felipe Anderson bulunuyor.
3 Sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Anderson, Portekiz'de de beklentilerin altında kaldı.
West Ham'ın kadroda Anderson'u düşünmediği bilgisini alan sarı-kırmızılı yönetimin nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.
Anderson'un West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde çalışıldığı öğrenildi.