SON DAKİKA: MHK Fırat Aydınus kararını değiştirdi! Ziraat Türkiye Kupası finali kriz yarattı
Son dakika haberleri... Türkiye'de son döneme damga vuran hakemlerin başında hiç şüphesiz Fırat Aydınus geliyor. Aydınus, yaş nedeniyle talimatlar gereği hakemlik kariyerini noktaladı. Ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlikle ilgili önemli bir karara imza atıyor. Aktif hakemlik yaşamı Göztepe-Beşiktaş maçıyla biten 47 yaşındaki Fırat Aydınus'a müjde geldi. Öte yandan Aydınus'un MHK'ya kupa finali nedeniyle son derece içerlediği ve yakın çevresine kırgınlığını dile getirdiği belirtildi.
FIRAT AYDINUS'A BİR SEZON DAHA
Milliyet'in haberine göre;değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe- Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus'a en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg, "fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir" diyerek plana destek verdi. Merkez Hakem Kurulu, İngiltere ve Hollanda modellerini inceledikten sonra bir taslak hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunacak.
47 YAŞ SINIRI
MHK talimatının "Üst klasman hakemliği ve üst klasman yardımcı hakemliği" başlıklı 52. maddesine göre; "Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK-TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir" hükmü yer alıyor. MHK, atletik testlerde başarılı olması kaydı ile yaş sınırını yukarı çekmek istiyor.
AYDINUS KARARA İÇERLEDİ
MHK geçmişte uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Aydınus'a sezonun son haftasının en önemli maçlarından biri olan Göztepe-Beşiktaş maçında görev verince, üç gün sonra oynanacak kupa finaline Ali Palabıyık'ı atamak durumunda kaldı. Palabıyık geçen sezon da aynı kupanın finalini yönetmişti.Beklentisi "final yöneterek" hakemliğini noktalamak olan Fırat Aydınus'un bu karara son derece içerlediği ve yakın çevresine kırgınlığını dile getirdiği belirtildi.