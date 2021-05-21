SON DAKİKA: MHK Fırat Aydınus kararını değiştirdi! Ziraat Türkiye Kupası finali kriz yarattı

FIRAT AYDINUS'A BİR SEZON DAHA

Milliyet'in haberine göre;değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe- Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus'a en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg, "fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir" diyerek plana destek verdi. Merkez Hakem Kurulu, İngiltere ve Hollanda modellerini inceledikten sonra bir taslak hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunacak.