Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının 11'leri...
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanan Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligin ilk devresinde mağlup olduğu rakibini yenerek hem seriyi hem de liderliği sürdürmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim, kupadaki Alanyaspor maçı kadrosundan farklı bir 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kupada performansından memnun olmadığı bazı isimleri kulübeye çekme hazırlığı yapan Terim'in kafasındaki 11 belli oldu. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, kar yağmasına önlem olarak erkene alınması nedeniyle saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta F.Bahçe derbisini kazanıp liderliğe oturdu ama maç sonrası yaşananlar nedeniyle bu sevinç çok kısa sürdü. Hakem, fazla seyirci alınması tartışmaları, Arda'nın sosyal medyaya düşen küfürlü görüntüleri Cimbom'da konsantrasyon bozukluğu yarattı.
Bugün rakip Kasımpaşa ve bu ortamda sarı-kırmızılı takımın sahaya ne kadar konsantre olacağı bilinmiyor. Ayrıca daha önce 2 kez ilk sıraya yükselmesine karşın liderliği bir sonraki haftaya taşıyamayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılamazsa bir kez daha zirveyi rakiplerine kaptıracak.
İŞTE GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ...