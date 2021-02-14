Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Bugün rakip Kasımpaşa ve bu ortamda sarı-kırmızılı takımın sahaya ne kadar konsantre olacağı bilinmiyor. Ayrıca daha önce 2 kez ilk sıraya yükselmesine karşın liderliği bir sonraki haftaya taşıyamayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılamazsa bir kez daha zirveyi rakiplerine kaptıracak.

İŞTE GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ...