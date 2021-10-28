Fatih Terim’den yönetime flaş rapor! Galatasaray’da forvet harekatı

Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz bir şekilde Diagne'yle başlarken 68. dakikada Halil'i oyuna dahil etti. 78'de bir hamle daha yaptı, Diagne'yi çıkartıp Mohamed'i maça dahil etti ve forveti yine çiftledi. Buna karşılık puan getirecek golü bulamadı. Üstelik maçın son dakikalarında Mohamed bir de penaltı kaçırdı.