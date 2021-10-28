Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Galatasaray'da forvet harekatı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle Fatih Terim bir rapor hazırladı. Yönetime sunulan raporda Diagne ve Mostafa Mohamed'in ocak ayında Afrika Kupası'na gideceğine dikkat çekilerek golcü transferi istendi. Bu nedenle forvet arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekipte Basel'in yıldızı Arthur Cabral için girişimlere başlanacağı öğrenildi. Terim'in listesindeki diğer isimler ise Jonas Wind, Adam Hlozek ve Kelvin Yeboah...
Galatasaray yeni sezona üç forvetle girdi ancak istediği verimi alamadı ve arayışlar başladı. Bu sezon Mohamed 10 maçta 3 gol atarken Halil ve Diagne'nin ise birer golü bulunuyor. Yakın süreler almalarına karşın Diagne şut çekme konusunda da çok gerilerde kaldı.
Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz bir şekilde Diagne'yle başlarken 68. dakikada Halil'i oyuna dahil etti. 78'de bir hamle daha yaptı, Diagne'yi çıkartıp Mohamed'i maça dahil etti ve forveti yine çiftledi. Buna karşılık puan getirecek golü bulamadı. Üstelik maçın son dakikalarında Mohamed bir de penaltı kaçırdı.
BİR AY TURNUVADA OLACAKLAR
Vodafone Park'tan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Cimbom'un Beşiktaş karşısındaki tek golü Alexandru Cicaldau'dan geldi. Forvetlerin formsuzluğunun yanı sıra Afrika Kupası da Galatasaray'ın kulübesini zayıflatacak. Koronavirüs yüzünden ertelenen AFCON 2021 bu yıl 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da oynanacak. Mohamed kesin olarak turnuvaya gidiyor.
Diagne'nin katılma ihtimali de yüksek görünüyor. Tüm bunlar üst üste toplanınca forvet transferi bir kez daha gündemin ön sıralarına taşındı. Nitekim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ocak ayını işaret etti.
RAKAMLAR DAHA DA UÇABİLİR
Deneyımlı hoca, "Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında bir iki yere veya daha fazla mevkie transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor" dedi. Terim'in santrfor favorisi Basel'in gol makinesi Arthur Cabral...
Brezilyalı oyuncunun parçalıyı giymesi için şimdiden çalışmalara başlandı. Çünkü formu böyle devam ederse rakamların uçacağı tahmin ediliyor. Diğer adaylarsa Kopenhag'dan Jonas Wind, Sparta Prag'tan Adam Hlozek ve Sturm Graz'dan Kelvin Yeboah... Terim'in talimatıyla bu oyuncular da yakından izleniyor ve kısa süre içinde kulüpleri ve menajeriyle temasa geçilecek.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Fatih Terim'in uzun zamandır listesinde yer alan Arthur Cabral, bu sezon İsviçre Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 12 gol kaydetti. Toplamda ise 20 karşılaşmada 22 gol, 6 asisti var. Bu nedenle şimdiden Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Galatasaray buna rağmen Brezilyalı golcü için şansını zorlamak istiyor.