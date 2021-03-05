Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok yorum! "Galatasaray'ı çıtır çıtır yediler"
Son dakika Galatasaray haberleri | Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlar tartışma yarattı. Galatasaray aleyhine bir penaltı veren, Mostafa Mohamed'e de rakibiyle girdiği mücadelede kırmızı kart çıkaran Halil Umut Meler'e sarı-kırmızılı camiadan tepki yağdı. Maç sonrası usta spor yazarı Erman Toroğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, "Şampiyonluk yarışına Trabzon tam dahil olacaktı boynunu kopardılar geçen hafta. Galatasaray'ı da çıtır çıtır yediler. Merakla bekliyorum, sıra Beşiktaş'a mı gelecek." ifadelerini kullandı.
Yangın erken başladı. Buna köpük de sıksan söndüremezsin. Neden? Mesela geçtiğimiz yıl Başakşehir ve Trabzon yarıştılar. Çıtır çıtır yediler. Kimler yedi? Çok net VAR'dakiler. Hedef gösterdiler, atılacaklar atılmadı. Geçen sezon Üç Büyük takım yoktu. Bu sene Üç Büyük var. Trabzon da tam arkadan geldi derken onun boynunu kopardılar geçen hafta. Çünkü oynadığı takım Fenerbahçe'ydi.
Mesela başka bir takım olsaydı Gençlerbirliği, Denizlispor, Başakşehir olsaydı o son dakikadaki penaltıyı da sarıyı da verirlerdi. Bunları yapanlar kimdi? Biri VAR'daki Cüneyt Çakır, diğeri sahada Yaşar Kemal Uğurlu. Üç Büyükler'in yarışması yayıncı kuruluş için de güzel bir şey. Üçünün de sonuna kadar gitmeleri lazım. Çünkü dekoderlerin satılması lazım. Federasyon buna ayak uydurur mu, günahları boynuna...
Öyle şeyler oluyor ki veya öyle şeyler yapıyorlar ki göstere göstere ve şunu söylemek istiyorlar bu yapılanları anlamamak öküzlüktür. Geçen hafta Trabzon'da bir maç oynandı. O iyi oynadı bu kötü oynadı orasında değilim ama 89'da bir pozisyon var spordan anlayan anlamayan herkes hemfikir oldu. Net penaltı ve sarı kart. Pozisyon hakem Uğurlu'nun önünde oldu o vermedi.
VAR'da Cüneyt var o da çağırma lütfunda bulunmadı! 3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü- Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu. Daha da ileri gittiler hakem Yaşar Kemal Uğurlu da başka VAR'a verildi. Yani şöyle diyor Serdar Tatlı: "Siz yazsanız da çizseniz de hikaye... Ben baskı altındayım bu baskıyı kaldıramıyorum ve bu hakemleri veriyorum. Beni buraya kim veya kimler getirdiyse bu diyeti ödeyeceğim..." Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi iyi futbol oynuyor ve kazanıyor.
Galatasaray da istenilen futbolu oynamıyor. Ben oyunda değilim maçtaki pozisyonlarda da değilim. Bu iki hakeme hatalarına rağmen yine maç veriyorsan şunu söylüyorsun Türkiye'deki insanlara: "Bunlar Trabzon-Fener maçında çok doğru kararlar verdi ve bunları ödüllendiriyorum." Peki, soruyorum şimdi ben Halil Umut Meler'e bir de Cüneyt Çakır'a bir de dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'na, Fatih Terim ve Ümit Davala'yı niye atamadınız? Atamazsınız beyler atamazsınız. Çünkü ezik kaldınız.