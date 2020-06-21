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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı kaybeden sarı-lacivertlilerin rakibine karşı 8 yıldır devam eden yenilmezlik serisi de son buldu. Fenerbahçe taraftarı kaybedilen maç ve ortaya konan vasat futbola büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise Fenerbahçe başkanı Ali Koç vardı. Adeta isyan bayrağı açan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya çağırdı.

21.06.2020 23:29 - Son Güncelleme: 21.06.2020 23:29
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Karşılaşmayı kaybeden sarı-lacivertlilerin rakibine karşı 8 yıldır devam eden yenilmezlik serisi de son buldu.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Fenerbahçe taraftarı kaybedilen maç ve ortaya konan vasat futbola büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Eleştiri oklarının hedefinde ise Fenerbahçe başkanı Ali Koç vardı.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! ''İstifa da bir hizmettir''

Adeta isyan bayrağı açan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u sosyal medyadan istifaya çağırdı.

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