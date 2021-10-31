Fenerbahçe’de mağlubiyetin önüne geçen kare! Pelkas oyundan çıktı Pereira yanına gitti...

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor, 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk 11 dakikasında iki gol bulan Konyaspor, farkı arttıracak fırsatları değerlendiremese de taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir zafer elde etti.