Fenerbahçe'de mağlubiyetin önüne geçen kare! Pelkas oyundan çıktı Pereira yanına gitti...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a kaybederek ligdeki üst üste 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın 40. dakikada yaptığı 3 değişiklik maçın önüne geçti. Oyundan çıkan Pelkas teknik direktör Pereira'ya tepki gösterirken, Portekizli hocanın Pelkas'ın yanına giderek bir şeyler anlatması dikkat çekti.
Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor, 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk 11 dakikasında iki gol bulan Konyaspor, farkı arttıracak fırsatları değerlendiremese de taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir zafer elde etti.
Fenerbahçe ise, oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için 10 kişi tamamladığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin müthiş frikik golüne rağmen ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak kötü gidişe dur diyemedi.
Maçın 2. dakikasında Soner Dikmen'in ceza sahası dışından harika golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira 41. dakikada üç oyuncu değiştirerek oyuna erken bir müdahalede bulundu.
İkinci yarıda Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır'ın sakatlıkları nedeniyle 72. dakikada oyuncu değiştirme hakkı dolan Fenerbahçe, 81'de Enner Valencia'nın da sakatlanmasıyla kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.