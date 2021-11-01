Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 11. hafta sonunda 27 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Ligin ikinci devresinde daha geniş bir kadro ile mücadele ederek şampiyonluk yolunda avantajlı olmak isteyen bordo-mavililerde listenin ilk 2 sırası belli oldu. İşte detaylar...
01.11.2021 09:44
- Son Güncelleme: 01.11.2021 09:44
Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.
8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.
AKLI TRABZONSPOR'DA
Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.