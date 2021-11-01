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Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 11. hafta sonunda 27 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Ligin ikinci devresinde daha geniş bir kadro ile mücadele ederek şampiyonluk yolunda avantajlı olmak isteyen bordo-mavililerde listenin ilk 2 sırası belli oldu. İşte detaylar...

01.11.2021 09:44 - Son Güncelleme: 01.11.2021 09:44
Trabzonspor’da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.

Trabzonspor’da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.

Trabzonspor’da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.

Trabzonspor’da transfer harekatı başladı! Hedefte Davidson ve Uğur Çiftçi var

AKLI TRABZONSPOR'DA
Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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