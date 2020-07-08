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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatındaki Fenerbahçe detayı şaşırtı | Tarihin değiştiği an
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatındaki Fenerbahçe detayı şaşırtı | Tarihin değiştiği an
Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Onlarında başında gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Fatih Terim. 66 yaşındaki teknik adam 8 Temmuz 1974 yılında sarı-kırmızılılara ilk imzasını attığında, bir efsaneye dönüşeceğini, futbolculuk kariyer sonrası dünyanın tanıdığı bir teknik adama yine sarı-kırmızılı çatı altında dönüşeceğini belki kendisi de tahmin etmiyordu. Ancak öyle bir detay var ki, bu gerçekleşmiş olsaydı bu tarih bambaşka bir şekilde biçimlenbilirdi. İşte Fatih Terim'in hayatındaki Fenerbahçe detayı...
08.07.2020 17:58
- Son Güncelleme: 08.07.2020 17:58
Adı Galatasaray ile özdeşleşen bir isim Fatih Terim. Galatasaray, Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde başarıdan başarıya koştu.
8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan transfer edilen Fatih Terim, 8 Ağustos 1985 tarihine kadar sarı-kırmızılı forma altında futbola veda etti. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan ve daha sonra Göztepe ile anlaşan Terim, 90-91 sezonunda milli takımda çalıştı.
Galatasaray'da ilk olarak 1 Temmuz 1996'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 sezonları olmak üzere 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Fatih Terim ise Galatasaray'a ilk transfer olduğu güne dair futbolculuk döneminde soyunma odasındaki ''Fatih'' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve ''46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı...'' yazdı.
Peki ya Fatih Terim'in bir Fenerbahçeli olmanın kapısından döndüğünü söylesek? İşte Türk futbol tarihinin değiştiği o an.