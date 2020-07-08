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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatındaki Fenerbahçe detayı şaşırtı | Tarihin değiştiği an

Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Onlarında başında gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Fatih Terim. 66 yaşındaki teknik adam 8 Temmuz 1974 yılında sarı-kırmızılılara ilk imzasını attığında, bir efsaneye dönüşeceğini, futbolculuk kariyer sonrası dünyanın tanıdığı bir teknik adama yine sarı-kırmızılı çatı altında dönüşeceğini belki kendisi de tahmin etmiyordu. Ancak öyle bir detay var ki, bu gerçekleşmiş olsaydı bu tarih bambaşka bir şekilde biçimlenbilirdi. İşte Fatih Terim'in hayatındaki Fenerbahçe detayı...

08.07.2020 17:58 - Son Güncelleme: 08.07.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





