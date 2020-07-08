Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubandını kenara fırlattı
Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler başkent deplasmanından 1 puan çıkardı. Stancu ve Emre Belözoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren karşılaşmaya ise pazubandı skandalı damgasını vurdu. Yıldız futbolcu kaptanlık pazubandını takmak istemezken teknik heyet takması için ısrar etti. Ancak bu kez de pazubant saha kenarına fırlatıldı. İşte o anlar...
08.07.2020 13:30
- Son Güncelleme: 08.07.2020 13:30
DİĞER GALERİLER