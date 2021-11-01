Fenerbahçe'de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi'nde 4. karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, bir yandan da Mesut Özil krizi devam ediyor. Üst tura yükselmek için mutlak galibiyet peşinde olan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Milliyet'in haberine göre; Kasık ağrıları devam eden Mesut Özil'in Belçika'da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ağrıları süren yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı.
Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi. Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.