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Fenerbahçe'de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi'nde 4. karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, bir yandan da Mesut Özil krizi devam ediyor. Üst tura yükselmek için mutlak galibiyet peşinde olan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

01.11.2021 16:59 - Son Güncelleme: 01.11.2021 16:59
Fenerbahçe’de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe’de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

Milliyet'in haberine göre; Kasık ağrıları devam eden Mesut Özil'in Belçika'da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ağrıları süren yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe’de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de kriz! Antwerp maçı öncesi Mesut Özil...

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi. Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

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