Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

TEMYİZ KOMİTESİ İTİRAZLARI REDDETTİ

İki kulübün yaptığı itirazı Cumartesi günü değerlendiren komite, itirazları reddetti. Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına hükmetti ve iki kulübe de lisans vermedi.