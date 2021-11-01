Beşiktaş'ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar'a büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nden men edildiler
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ve Aboubakar, yeni takımlarında büyük bir şok yaşadı. Al Nassr takımında buluşan ikili, Suudi ekibin mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi haberiyle sarsıldı.
Vincent Aboubakar geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif sonrası Kartal'la sözleşme yenilemeyen Kamerunlu golcü, Al Nassr'a transfer olmuştu.
7 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Aboubakar burada eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile birlikte top koşturuyor. 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 7 maçta forma giyerken 3 kez ağları havalandırabilirdi.
TALISCA'DAN 6 GOL, 3 ASİST
2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminde Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca yeni takımında 10 resmi maçta süre aldı. Brezilyalı on numara 6 gol ve 3 asist üretti.
İKİ YILDIZA KÖTÜ HABER
Eski Beşiktaşlı iki yıldıza kötü haber geldi. Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti.