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Beşiktaş'ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar'a büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nden men edildiler

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ve Aboubakar, yeni takımlarında büyük bir şok yaşadı. Al Nassr takımında buluşan ikili, Suudi ekibin mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi haberiyle sarsıldı.

01.11.2021 13:16 - Son Güncelleme: 01.11.2021 13:16
Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

Vincent Aboubakar geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif sonrası Kartal'la sözleşme yenilemeyen Kamerunlu golcü, Al Nassr'a transfer olmuştu.

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Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

7 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Aboubakar burada eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile birlikte top koşturuyor. 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 7 maçta forma giyerken 3 kez ağları havalandırabilirdi.

Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

TALISCA'DAN 6 GOL, 3 ASİST
2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminde Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca yeni takımında 10 resmi maçta süre aldı. Brezilyalı on numara 6 gol ve 3 asist üretti.

Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

İKİ YILDIZA KÖTÜ HABER
Eski Beşiktaşlı iki yıldıza kötü haber geldi. Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti.

Beşiktaş’ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar’a büyük şok! Şampiyonlar Ligi’nden men edildiler

TEMYİZ KOMİTESİ İTİRAZLARI REDDETTİ
İki kulübün yaptığı itirazı Cumartesi günü değerlendiren komite, itirazları reddetti. Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına hükmetti ve iki kulübe de lisans vermedi.

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