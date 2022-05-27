Fenerbahçe’de kontenjan krizi kapıda! Yabancı sayısı transfere kilit vurabilir

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık gönderilen yabancılar kiralanan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Ally Samatta bu sezonda takımda düşünülmüyor. Bu oyuncuların Fenerbahçe'den kazandıkları yüksek rakamlar ise diğer takımlara transferlerini zorlaştırıyor. Söz konusu oyuncuların ayrılığı durumunda Sarı-Lacivertliler'in kasasından ekstra bir ücret çıkması bekleniyor.

16 yabancısı olan ve kiralıktan dönen 4 ismin dışında başka yabancılarla da yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de geçen sezon takımda olan ve ilk etapta gözden çıkarılan isimler ise Filip Novak, Marcel Tisserand, Mergim Berisha ve Enner Valencia olarak gözüküyor.