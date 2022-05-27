Fenerbahçe’de kontenjan krizi kapıda! Yabancı sayısı transfere kilit vurabilir
Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için gün sayıyor. Jesus ile birlikte transferde önemli hamleler yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'i ise yabancı kontenjanı krizi bekliyor.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir çaba harcıyor.
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için gün sayan Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da ses getirecek bir takım oluşturmak adına ise transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde ciddi bir transfer listesi sunarken Sarı-Lacivertliler'i ise yeni sezon öncesi ciddi bir yabancı sorunu bekliyor.
Kiralıktan dönen futbolcularla birlikte şu an kadrosunda 16 yabancı oyuncusu olan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon öncesi 12'ye düşecek olan yabancı sınırlaması sebebiyle ciddi bir sorun yaşayacak gibi gözüküyor.
İlk olarak kadrosundaki yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda olan Fenerbahçe, ardından ise yeni yabancı transferlere yer açabilmek için 12 kişilik yabancı sayısını düşürmek zorunda kalacak. Bu durumda yeni sezon öncesi transferde yönetimin elini zorlaştıracak.
Fenerbahçe'de kısa bir süre önce yabancı oyunculardan Jose Sosa'nın sözleşmesi biterken, başka takımlara kiralanan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Ally Samatta sezonun bitimiyle Fenerbahçe'ye geri döndü. Böylelikle Fenerbahçe'deki yabancı sayısı 16'ya çıktı.
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık gönderilen yabancılar kiralanan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Ally Samatta bu sezonda takımda düşünülmüyor. Bu oyuncuların Fenerbahçe'den kazandıkları yüksek rakamlar ise diğer takımlara transferlerini zorlaştırıyor. Söz konusu oyuncuların ayrılığı durumunda Sarı-Lacivertliler'in kasasından ekstra bir ücret çıkması bekleniyor.
16 yabancısı olan ve kiralıktan dönen 4 ismin dışında başka yabancılarla da yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de geçen sezon takımda olan ve ilk etapta gözden çıkarılan isimler ise Filip Novak, Marcel Tisserand, Mergim Berisha ve Enner Valencia olarak gözüküyor.