Beşiktaş zorlu virajda! İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri...

"KRİTİK BİR VİRAJDAYIZ"

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede Malatyaspor'un iyi bir kadrosu olduğunu ve F.Bahçe'yi İstanbul'da nasıl yendiklerini hatırlattı. Kendilerinin son 3 maçlarını kazandığını iyi bir ivme yakaladıklarını bunu kaybetmeme açısından Malatyaspor maçının kritik önemde olduğundan bahseden Yalçın, "Tecrübeli teknik adam, "Her maçı favori takım kazanmıyor, bu nedenle zorlu deplasmandan da üç puanla dönmemiz şart.Galibiyet serimizi devam ettirelim, kaza istemiyorum" diye konuştu.