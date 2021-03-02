Beşiktaş zorlu virajda! İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri...
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor! Maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Zorlu karşılaşma öncesi öğrencilerini tek tek uyaran Sergen Yalçın hata istemediğini belirtti. Üç puanı cebine koyarak zirveyi takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Montero'nun eksiklikleri sürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte 4 isim de sarı kart ceza sınırında. Sergen Yalçın'ın planladığı kadroda Mensah yerine yine Ljajic'e şans vermeyi planladığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor cephesinde ise işler haftalardır istendiği gibi gitmiyor. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ekipte teknik direktör arayışları sürüyor. İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar 54 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Son üç karşılaşmayı 1-0, 3-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemiyor ve galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
"KRİTİK BİR VİRAJDAYIZ"
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede Malatyaspor'un iyi bir kadrosu olduğunu ve F.Bahçe'yi İstanbul'da nasıl yendiklerini hatırlattı. Kendilerinin son 3 maçlarını kazandığını iyi bir ivme yakaladıklarını bunu kaybetmeme açısından Malatyaspor maçının kritik önemde olduğundan bahseden Yalçın, "Tecrübeli teknik adam, "Her maçı favori takım kazanmıyor, bu nedenle zorlu deplasmandan da üç puanla dönmemiz şart.Galibiyet serimizi devam ettirelim, kaza istemiyorum" diye konuştu.
CENK VE MONTERO YOK
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Cenk Tosun ve Montero haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. İki haftalık sakatlığının ardından geçen hafta saha koşularına başlayan Montero, takım çalışmalarına dahil olmasına rağmen tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Gençlerbirliği mücadelesinden sonra sakat olduğu açıklanan Cenk Tosun ise henüz iyileşmediği ve tedavisine devam edildiği için Malatya maçının da kadrosuna yazılmadı.