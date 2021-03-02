Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük çalım! Fatih Terim istemişti, Sergen Yalçın o isimle görüştü
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, bir yandan da takımlar gelecek sezonun kadro planlaması için çalışma yürütüyor. Orta saha pozisyonu için alternatif arayışına devam eden Galatasaray'ın, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'la anlaştığı iddia edilmişti. Fatih Terim'in de çok istediği yıldız isim için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve Sergen Yalçın'ın bir görüşme yaptığı öğrenildi.
02.03.2021 12:02
- Son Güncelleme: 02.03.2021 12:02
Süper Lig devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon Alanyaspor'da müthiş bir performans gösteren Salih Uçan devlerin radarında.
Salih Uçan'da Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için fırsat kollarken, Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salin Uçan'ı kadroda görmek istiyor.
Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini Salih'e de iletti.