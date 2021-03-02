Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük çalım! Fatih Terim istemişti, Sergen Yalçın o isimle görüştü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, bir yandan da takımlar gelecek sezonun kadro planlaması için çalışma yürütüyor. Orta saha pozisyonu için alternatif arayışına devam eden Galatasaray'ın, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'la anlaştığı iddia edilmişti. Fatih Terim'in de çok istediği yıldız isim için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve Sergen Yalçın'ın bir görüşme yaptığı öğrenildi.

02.03.2021 12:02 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





