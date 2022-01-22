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Haberler Spor Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı 'bana neler oluyor?' Gözüne kestirdiği an...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı 'bana neler oluyor?' Gözüne kestirdiği an...

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Bir dizi projesinde hayatını anlatacak olan Georgina Rodriguez, bakın neler yaşamış.

22.01.2022 15:56 - Son Güncelleme: 22.01.2022 15:56
Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

Cristiano Ronaldo sayesinde dünya çapında bir şöhrete kavuşan Rodriguez aynı zamanda bir dijital platform için de kendi hayatını anlatan bir dizi çekiyor. The Sun, Rodriguez'in dizisinde anlattıklarını derledi. Rodriguez'in anlattıkları tam bir peri masalı.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

Son olarak tanışma anlarını anlatan Georgina Rodriguez, Ronaldo'yu görür görmez aşık olduğunu belirtiyor.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

'BANA NELER OLUYOR?'

'Cristiano ile tanıştığım gün işe gidiyordum' diyen Rodriguez sözlerine şöyle devam ediyor ' ben çalıştığım mağazaya girerken mağazadan çok yakışıklı bir adam çıkıyordu. Bir anda midemde bir karıncalanma hissettim. Kendi kendime 'bana neler oluyor böyle?' dedim."

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