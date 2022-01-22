Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez yavaş yavaş dökülmeye başladı ’bana neler oluyor?’ Gözüne kestirdiği an...

'BANA NELER OLUYOR?'

'Cristiano ile tanıştığım gün işe gidiyordum' diyen Rodriguez sözlerine şöyle devam ediyor ' ben çalıştığım mağazaya girerken mağazadan çok yakışıklı bir adam çıkıyordu. Bir anda midemde bir karıncalanma hissettim. Kendi kendime 'bana neler oluyor böyle?' dedim."