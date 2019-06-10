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Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve dış transferde olumlu adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak iç transferdeki sorunları çözmek zorunda. Şu anda mevcut kadroda gelecekleri olmayan ve sözleşmeleri gereği maddi olarak kulübün elini kolunu bağlayan isimler var. Bu oyuncuların performans olarak düşük seviyede olmaları da bir başka sorun. İşte çöpe giden ve gitmeye devam edecek olan paralar ile o paraları kazanan isimler:

10.06.2019 20:27 - Son Güncelleme: 10.06.2019 20:32
Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Sarı lacivertli kulüp, yeni sezonda zirve mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak istiyor.

Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Fenerbahçe, yeni kadro planlarını yaparken mevcut bazı isimlerden kurtulmaya çalışıyor ancak sıkıntı büyük.

Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Bu karar doğrultusunda iyi bir kadro planlaması yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, her adımını düşünerek atıyor.

Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Herhangi bir taliplinin çıkmaması karamsar bir tablo oluşturuyor.

Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

UEFA ile Finansal Fair Play kriterleri konusunda görüşen sarı-lacivertliler, özellikle bonservisle bir oyuncuyu transfer etmek isterse, mutlaka kadrosundan bir ismi satmak durumunda.

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