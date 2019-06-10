Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve dış transferde olumlu adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak iç transferdeki sorunları çözmek zorunda. Şu anda mevcut kadroda gelecekleri olmayan ve sözleşmeleri gereği maddi olarak kulübün elini kolunu bağlayan isimler var. Bu oyuncuların performans olarak düşük seviyede olmaları da bir başka sorun. İşte çöpe giden ve gitmeye devam edecek olan paralar ile o paraları kazanan isimler:

10.06.2019 20:27 - Son Güncelleme: 10.06.2019 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





