Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek!
Oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlandı. Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri sol bek. İsmail Köybaşı ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ı da yedek bırakacak bir ismi kadroya katmak istiyor.
28.03.2019 13:20
- Son Güncelleme: 28.03.2019 13:30
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları erken sıvayan Fenerbahçe'de sol bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı lacivertlilerde İsmail Köybaşı ile yolların ayrılacak olması nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ile mücadele edecek yeni bir sol bek oyuncusu transfer edilecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer girişimleri erken başladı.
Sarı lacivertlilerde İsmail Köybaşı'nın ayrılacak olması nedeniyle sol bekte tek alternatif Hasan Ali Kaldırım kalacak.
Bu bölgeye takviye yapacak olan sarı lacivertliler, Atalanta forması giyen Arkadiusz Reca'yı gündeme geldi.