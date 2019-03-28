Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek!

Oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlandı. Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri sol bek. İsmail Köybaşı ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ı da yedek bırakacak bir ismi kadroya katmak istiyor.

28.03.2019 13:20 - Son Güncelleme: 28.03.2019 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





