Galatasaray transferde gaza bastı! Tam 4 isim birden...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fatih Terim ve scout ekibinin ortak talebi doğrultusunda Almanya'da oynayan 4 gurbetçi futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı.

28.03.2019 11:33 - Son Güncelleme: 28.03.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





