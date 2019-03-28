Galatasaray transferde gaza bastı! Tam 4 isim birden...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fatih Terim ve scout ekibinin ortak talebi doğrultusunda Almanya'da oynayan 4 gurbetçi futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı.
28.03.2019 11:33
- Son Güncelleme: 28.03.2019 11:34
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
İdari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, seçim süreciyle ilgili hukiki prosedürlerle uğraşırken, teknik direktör Fatih Terim transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek yeni yönetimle çalışması kesin olmayan Terim'in, buna rağmen gelecek sezonun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon takımın başında kendisi olmasa da, yeni gelecek hocaya Galatasaray'a yakışır bir kadro bırakmak istiyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir tempoda sürüyor.