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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 26 puan toplayarak zirve mücadelesine tutunan Galatasaray, önümüzdeki yılın kadro planlaması çalışmalarını da sürdürüyor. Koronavirüs salgını sonrası ekonomik yönden daralma yaşayan sarı-kırmızılı ekip maliyeti yüksek olan bazı futbolcuları elden çıkarma planları yaparken, yerlerini genç ve potansiyelli oyuncularla doldurmak istiyor. Bu doğrultuda satış listesine konulan Younes Belhanda için Galatasaray'a flaş bir takas teklifi geldi.

24.05.2020 15:14 - Son Güncelleme: 24.05.2020 15:14
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Corona virüsü salgını futbolu da oldukça yakından etkilemiş durumda...

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Dünyanın önde gelen birçok ligine süresiz şekilde ara verilirken Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda virüs tedbirleri kapsamında durdurulmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Hal böyle olunca kulüpler bilet, yayın ve sponsor gibi esas kaynaklardan mahrum kalmış ve maddi anlamda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray'da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Fotomaç'ın haberine göre bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapan Galatasaray, eksik mevkiler için ince eleyip sık dokuyor.

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