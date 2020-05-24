Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a çılgın takas teklifi! Belhanda'yı ver, genç yıldızı al!

Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 26 puan toplayarak zirve mücadelesine tutunan Galatasaray, önümüzdeki yılın kadro planlaması çalışmalarını da sürdürüyor. Koronavirüs salgını sonrası ekonomik yönden daralma yaşayan sarı-kırmızılı ekip maliyeti yüksek olan bazı futbolcuları elden çıkarma planları yaparken, yerlerini genç ve potansiyelli oyuncularla doldurmak istiyor. Bu doğrultuda satış listesine konulan Younes Belhanda için Galatasaray'a flaş bir takas teklifi geldi.

24.05.2020 15:14 - Son Güncelleme: 24.05.2020 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





