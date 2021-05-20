Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Futbol Takımı'nı Külliye'de kabul etti. Başkan Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'la samimi sohbette bulundu.
20.05.2021 15:36
- Son Güncelleme: 20.05.2021 15:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş'ı kabul etti.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı kulüp ziyarete kazandığı kupaları da getirdi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupaları Başkan Erdoğan'ın masasına konuldu.
Başkan Erdoğan'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı samimi sohbet de dikkat çekti.