Avrupa devinin Altay Bayındır planı! Tıpkı Merih Demiral gibi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe, bu kez kupayı kaldırmak için işi sıkı tutuyor. Kadro planlamasına başlayan sarı-lacivertlilerde transfer edilecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin en güvendiği isimlerin başında gelen kaleci Altay Bayındır, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken Juventus'un transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.06.2021 09:12
- Son Güncelleme: 07.06.2021 09:12
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.
Calciomercato, Juventus ve Milan'ın Altay Bayındır'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti.
Juventus'un planının tıpkı Merih Demiral'da olduğu gibi Altay'ı önce Genoa veya Sassuolo'dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.