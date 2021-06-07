Avrupa devinin Altay Bayındır planı! Tıpkı Merih Demiral gibi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe, bu kez kupayı kaldırmak için işi sıkı tutuyor. Kadro planlamasına başlayan sarı-lacivertlilerde transfer edilecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin en güvendiği isimlerin başında gelen kaleci Altay Bayındır, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken Juventus'un transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

07.06.2021 09:12 - Son Güncelleme: 07.06.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





