Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Hayatı ise tam 11 ayda değişti. Şimdilerde EURO 2020'deki en büyük kozlarımızdan biri olabilir. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

05.06.2021 16:42 - Son Güncelleme: 05.06.2021 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





