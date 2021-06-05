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Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Hayatı ise tam 11 ayda değişti. Şimdilerde EURO 2020'deki en büyük kozlarımızdan biri olabilir. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

05.06.2021 16:42 - Son Güncelleme: 05.06.2021 16:44
Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

Şimdi sizi buradan alıyoruz tarihin tozlu sayfalarında spor dünyasının yıldızlarıyla bir yolculuğa çıkarıyoruz. Şimdilerde çok konuşulan yıldızların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

MERT HAKAN YANDAŞ

Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...
Onu tanıdınız mı? 11 ayda hayatı değişti şimdi hem Milli takımın hem de Galatasaray'ın yıldızı... EURO 2020...

Ozan Tufan