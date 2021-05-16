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Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

Spot Toto Süper Lig'i dün oynanan maçla birlikte üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp katılmayacağını Türkiye Kupası'nı alan takım belirleyecek. İşte ihtimaller…

16.05.2021 12:03 - Son Güncelleme: 16.05.2021 12:03
Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

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Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

2020-21 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek, Konferans Ligi'ne mi?

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, bu durumda bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller