Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi tehlikede! Fenerbahçe hangi lige katılacak? İşte ihtimaller
Spot Toto Süper Lig'i dün oynanan maçla birlikte üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp katılmayacağını Türkiye Kupası'nı alan takım belirleyecek. İşte ihtimaller…
16.05.2021 12:03
- Son Güncelleme: 16.05.2021 12:03
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek, Konferans Ligi'ne mi?
Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.