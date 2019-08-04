İşte Galatasaray'ın B planı! Falcao olmazsa o gelecek
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'da top koşturan Falcao'nun transferini bitirmek için dört koldan çalışmalarına devam ederken, Falcao'nun alternatifi olacak ismi de belirledi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...
04.08.2019 09:15
- Son Güncelleme: 04.08.2019 09:15
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.
Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran, Mbaye Diagne'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un bir numaralı forvet adayı ise Radamel Falcao...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre Kolombiyalı yıldız için yoğun mesai hercayan yönetim, anlaşma sağlanamaması ihtimalini de göz ardı etmiyor.