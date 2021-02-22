Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Caner Erkin'den hakemlere şok tepki: Bunlar kafayı yemiş

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye yenilerek zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de Erol Bulut ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Kritik mağlubiyet sırasında zaman zaman Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki gerginliği kameralara da yansıdı. Takımın tecrübeli isimlerinden Caner Erkin'in hakem Hüseyin Göçek'e verdiği tepki de kameralar tarafından görüntülendi.

22.02.2021 09:08 - Son Güncelleme: 22.02.2021 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





