Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Caner Erkin'den hakemlere şok tepki: Bunlar kafayı yemiş
Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye yenilerek zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de Erol Bulut ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Kritik mağlubiyet sırasında zaman zaman Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki gerginliği kameralara da yansıdı. Takımın tecrübeli isimlerinden Caner Erkin'in hakem Hüseyin Göçek'e verdiği tepki de kameralar tarafından görüntülendi.
22.02.2021 09:08
- Son Güncelleme: 22.02.2021 09:08
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe'de futbolcular oldukça gergindi. Öyle ki bu oyuncuların saha içi eylemlerine de yansıdı.
Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan pozisyon buna en büyük örneklerden birisi oldu...
Sabah'ta yer alan habere göre top Caner Erkin'in ayağındayken Göztepe'den Alpaslan sakatlık geçirince hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu.
Yapılan tedavinin ardından ise meşin yuvarlağı sarı-lacivertliler yerine sarı-kırmızılılara verdi. Caner Erkin, hakem Göçek'e "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" diyerek tepki gösterdi.
Konuk takımın oyuncuları ise topu Fenerbahçe'ye vererek Hüseyin Göçek'in hatasını bir anlamda telafi etti.