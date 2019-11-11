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Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı zor da olsa geçerek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. 20 puan ile 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalar da hız kazandı. Kanatlara takviye isteyen Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Comolli, bir dünya yıldızının peşine düştü. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11.11.2019 12:19 - Son Güncelleme: 11.11.2019 12:20
Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içi ve dışında işler istenildiği gibi gidiyor.

Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe zirve iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından ise Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile iki kritik deplasman maçına çıkacak.

Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.

Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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