Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transferde sıcak gelişme

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı zor da olsa geçerek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. 20 puan ile 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalar da hız kazandı. Kanatlara takviye isteyen Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Comolli, bir dünya yıldızının peşine düştü. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11.11.2019 12:19 - Son Güncelleme: 11.11.2019 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





